Афины , , 00:18 — REGNUM Итоги работы Европейского совета, который не принял жестких и немедленных санкций против Турции, подверглись резкой критике со стороны греческой партии СИРИЗА, а премьер-министра Кирьякоса Мицотакоса обвинили в неспособности защитить интересы Греции. Об этом сообщает AMNA 11 декабря.

В заявлении партии отмечается, что «в 2020 году мы стали свидетелями самой серьезной эскалации турецкой агрессии со времен Имиа, когда Турция грубо нарушила суверенные права Греции, проведя незаконное бурение в течение почти четырех месяцев и подойдя в нескольких морских милях от Кастеллоризо и Родоса». При этом уже третий саммит ЕС по Турции за четыре месяца не принимает против нее жестких мер, более того, говорит СИРИЗА, имеет место «четкий сигнал о терпимости к агрессии Турции, вольной усиливать свои нарушения вплоть до кануна Европейского совета в марте 2021 года, который даже не собирается обсуждать «санкции или меры», а только «инструменты и варианты».

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СИРИЗА также подчеркнула, что ЕС в очередной раз «коллективно продемонстрировал свою неспособность подняться на ноги и поддержать государство-член или эффективно вести переговоры с сильной соседней страной». После этих событий СИРИЗА заявила: «необходимость возвращения к структурированной национальной стратегии в греко-турецких делах как никогда велика, учитывая катастрофический дипломатический провал господина Мицотакиса, а также крупные международные события, перестройки и процессы, которые произойдут в нашем регионе в 2021 году, что, очевидно, будет нас беспокоить».

СИРИЗА предполагает, что если Греция продолжит в течение решающего 2021 года проводить ту же политику, что и в 2020 году, последствия для страны и Республики Кипр будут «чрезвычайно серьезными и долгосрочными».