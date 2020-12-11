Москва, , 15:47 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, продлевающую «льготную» пошлину при обращении в органы госвласти через портал госуслуг, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Госуслуги Иван Шилов © ИА REGNUM

До 31 декабря 2020 года при онлайн-оплате стоимости государственной услуги действует сниженный на 30% размер пошлины.

«Очевидно, что тема очень востребована. и востребованность будет. Вряд ли имеет смыл прекращать», — сказал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Такой «льготный» размер пошлины предлагается сохранить до 1 января 2023 года.

Изменения подготовлены ко второму чтению поправок в Налоговый кодекс.