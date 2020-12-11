Лондон, , 15:45 — REGNUM Посол Великобритании в Греции Кейт Смит объявила о своем преемнике, соответствующее заявление она сделала в Twitter 10 декабря.

«Во второй половине 2021 года я передам эстафету Мэтью Лоджу, который возьмет на себя обязанности посла в Греции», — сообщила Смит на греческом языке.

По словам дипломата, Лодж — отличный специалист, очень хорошо знает страну и в прошлом служил в Афинах. Она выразила уверенность, что уже следующим летом все окажут ему теплый прием.