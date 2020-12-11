Тбилиси, , 15:38 — REGNUM В Грузии избран новый председатель парламента страны. Им стал действующий спикер и член правящей партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе. За его кандидатуру сегодня, 11 декабря, в ходе первого заседания новоизбранного парламента проголосовали 86 депутатов. Прямая трансляция голосования велась на странице парламента в Facebook.

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Талаквадзе призвал оппозицию найти общий язык и продолжить переговоры, еще раз подчеркнув, что результаты выборов являются законными.

«Я прошу вас использовать депутатский мандат и вести парламентскую деятельность с индивидуальной ответственностью и сохранять прямое общение с обществом», — сказал избранный спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 декабря, парламент Грузии десятого созыва впервые приступил к работе. Представители всех оппозиционных партий, которые ранее не признали состоявшихся выборов, назвав их сфальсифицированными, проигнорировали первое заседание законодательного органа. В зале заседаний они не присутствовали. Большая их часть собралась во дворе Дворца учащейся молодежи, чтобы подписать отказ от мандатов.