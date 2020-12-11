Санкт-Петербург, , 15:38 — REGNUM Партия «Справедливая Россия» собирается сделать тему пенсионного обеспечения одной из ключевых на грядущих выборах Госдумы в 2021 году. Об этом сообщил 11 декабря лидер партии, депутат нижней палаты Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Главная идея и направление, с которыми мы пойдем на выборы — это народосбережение. Конечно, когда мы говорим о народосбережении, мы думаем о наших пожилых. Мы не приняли и не примем никогда ту самую пенсионную реформу — повышение пенсионного возраста», — сказал Миронов.

Он напоминает, что теперь нормой Конституции — после июльских поправок — является индексация пенсий не реже одного раза в год. Ранее «Справедливая Россия» уже инициировала процедуру обращения в Конституционный суд по вопросу индексации пенсий работающим.

«Там не написано в Конституции, о каких пенсионерах идет речь — работающих или не работающих. Все пенсии должны индексироваться. Сейчас мы голосовали против бюджета, потому что они не заложили индексацию для работающих пенсионеров. И циничные абсолютно, странные слова министра финансов [Антона Силуанова], который заявляет с трибуны Государственной думы, что «пенсия — это компенсация за утрату работы». Он, вообще, ничего не перепутал? Пенсия заработана людьми десятилетиями труда!» — заяви Миронов.

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Напомним, 8 декабря в «Справедливой России» также сообщили, что готовят парламентский запрос в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам.

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