Афины , , 15:39 — REGNUM Меры, которые будут применяться в Греции в рождественский период, обнародовал пресс-секретарь греческого правительства Стелиос Пецас на брифинге 11 декабря. Об этом сообщает AMNA.

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Пецас пояснил, что в настоящее время занято 83% отделений интенсивной терапии Греции, при этом в Аттике заполняемость составляет 77%, а в Салониках — 91%. Это плохие показатели, подчеркнул Пецас, отметив, что число случаев заражения не уменьшается.

«Ответственность за это лежит на всех нас. Поэтому мы не можем возобновить экономическую и социальную деятельность так, как и в то время, когда мы все хотели бы», — сказал он.

На основании этих данных и в соответствии с предложениями экспертов, по словам Пецаса, правительство приняло следующие решения:

— Продлить приостановление работы точек розничной торговли, где продают не товары первой необходимости, на всей территории страны. Поскольку курьеры перегружены и не могут удовлетворить возросший спрос, между воскресеньем, 13 декабря, и четвергом, 7 января 2021 года, будет сделано исключение, когда клиентам будет разрешено ходить в магазины, чтобы забрать свои заказы.

— Парикмахерским разрешено работать с 14 декабря по всей стране, с возможностью работы по расширенному графику с 07:00 утра до 21:00 вечера, со строгим соблюдением санитарных протоколов.

— Открыть книжные магазины с 14 декабря, по всей стране, также с возможностью работы в продленное время и с максимальным количеством покупателей в магазинах площадью до 100 кв. м или одним покупателем на 15 кв. м для магазинов площадью свыше 100 кв. м.

— Открыть храмы на Рождество и Богоявление. В течение этих двух дней будет разрешено присутствие до девяти человек в обычных церквях и до 25 человек в соборах во всех регионах страны. Ответственность за соблюдение этих мер будет нести Афинская архиепископия и местные митрополиты. Также было разъяснено, что во время празднования Богоявления не будет никаких церемоний освящения вод в открытом общественном месте.

— Запрет на поездки с 22: 00 до 05:00 будет действовать в течение всего периода с 13 декабря по 7 января 2021 года.

Пецас также объявил, что обязательный профилактический карантин для тех, кто въезжает в Грецию из-за границы в период с 18 декабря 2020 года по 7 января 2021 года, ограничивается тремя днями, по сравнению с первоначальными 10 днями.

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