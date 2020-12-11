Новосибирск, , 15:26 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает недопустимым повышение тарифов через федеральные органы. Об этом глава региона заявил на пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года.

Напомним, что ранее региональный оператор «Экология-Новосибирск» напрямую обратился в Федеральную антимонопольную службу. И с 1 ноября тариф в новосибирской области вырос почти на 40% — до 83,35 рублей с человека.

В то же время он не одобрил инициативу председателя регионального Заксобрания Андрея Шимкива, который ранее заявил, что если не решится вопрос с тарифом, то не стоит ожидать и выделения средств на строительство четвёртого моста из бюджета.

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«Нельзя связывать мусорную концессию и мост. Проект по строительству моста реализуется достаточно успешно с привлечением серьёзных средств», — цитирует издание «Новая Сибирь» Травникова.