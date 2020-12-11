Брюссель, , 15:28 — REGNUM О выделении для Белоруссии €24 млн по одобренной в августе текущего года программе борьбы с коронавирусом объявила Еврокомиссия (ЕК). Об этом 11 декабря сообщается в обнародованном заявлении ЕК.

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"Европейская комиссия выделила Белоруссии €24 млн, которая пойдет напрямую народу, в частности, гражданскому обществу, молодежным организациям и малым и средним предприятиям и на усиление медицинских возможностей», — говорится в сообщении.

«Огромная отвага белорусского народа, который мирно поднялся на защиту демократии и прав человека вдохновляет нас всех», — отмечается в комментарии еврокомиссара по расширению Оливера Варгелия, также содержащемся в данном документе.

Кроме того, еврокомиссар указал, что этими средствами Евросоюз объявляет о том, что он находится «на стороне народа Белоруссии» и уточнил, что ЕС и дальше будет поддерживать «мирную демократическую передачу власти» в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член президиума координационного совета белорусской оппозиции, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко объявил об открытии «народных посольств» за пределами Белоруссии.