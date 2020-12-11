Иерусалим, , 15:35 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа и марокканского короля Мохаммеда VI, отметив сильную связь между марокканским еврейством Израиля и африканской нацией как «живой мост» между странами; обе страны открыли взаимные офисы связи и установили прямые рейсы, передает Yedioth Achronot 11 декабря.

После объявления Трампом официальных дипломатических отношений между Израилем и Марокко Нетаньяху в четверг заявил, что у его страны «будет очень теплый мир» с африканским государством. Выступая на церемонии зажжения ханукальных свечей в Иерусалиме, премьер-министр приветствовал и новые связи с мусульманским государством, и прибытие вакцин от COVID-19, назвав их «великим светом для Израиля». Он также поблагодарил Трампа «за его экстраординарные усилия» по установлению мира на Ближнем Востоке.

Нетаньяху также поблагодарил короля Марокко Мохаммеда VI за его «историческое решение заключить исторический мир с Израилем». «Есть тесные связи между Марокко и Израилем, и есть смелые связи между Марокко и еврейским народом на протяжении всего современного времени, — заявил Нетаньяху. — Всем известно теплое отношение королей и народа Марокко к тамошним евреям. Сотни тысяч членов этой общины иммигрировали в Израиль и служат живым мостом между народом Марокко и Израилем — мостом любви, привязанности и традиций. И я должен сказать, что этот прочный фундамент на самом деле является фундаментом, на котором строится этот мир».

Напомним, ранее Трамп назвал договоренность Израиля и Марокко о полноценных дипломатических отношениях историческим прорывом и огромным достижением для мира на Ближнем Востоке.

США выступают посредниками между Израилем и арабскими странами. В 2020 г. Израиль заключил соглашения с ОАЭ, Бахрейном и Суданом. Ранее у него среди арабских стран были соглашения о мире с Египтом и Иорданией.