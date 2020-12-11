Тегеран, , 15:23 — REGNUM Невысокую моральную оценку нормализации отношений между Израилем и Марокко дали официальные лица Ирана 11 декабря, сообщает Reuters.

Как заявил советник спикера парламента республики Хосейн Амир Абдоллахиан, подобное шаг является предательством и ударом в спину Палестине.

Напомним, накануне Марокко при посредничестве США, которые признали права королевства на спорную территорию Западной Сахары, пошло на нормализацию отношений с Израилем, в результате Марокко стало четвертым за этот год государством, пошедшим на сближение с еврейским государство. До этого свои отношения с Тель-Авивом нормализовали ОАЭ, Бахрейн и Судан.