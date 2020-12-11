Киев, , 15:19 — REGNUM Украинский журналист и политический эксперт Юрий Бутусов подает в суд на министерство обороны страны и будет требовать от ведомства извинений.

Об этом Бутусов сообщил сегодня, 11 декабря, в эфире телевидения и через социальные сети.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министерство обороны предложило официальную должность Бутусову, который известен тем, что постоянно критикует работу этого ведомства и публикует инсайдерскую информацию. Журналист заявил, что согласен работать в министерстве обороны, если ведомство предложит ему конкретные должности, которые будут отвечать его требованиям. Стороны даже организовали собеседование, однако принципиального согласия достичь не удалось. В итоге в министерстве заявили, что порядок назначения на должность не предусматривает исключений… для авторов «чудесных программ, в которых советы космического масштаба граничат с космического масштаба некомпетентностью, ни для людей с комплексом Наполеона».

Сейчас журналист заявил, что хотел бы занять должность «заместителя министра обороны» и даже представил министерству программу действий:

«Мне казалось, если эта программа не подходит, будут представлены какие-то конкретные замечания, нет проблем, я готов к публичной полемике. Но как только я дал согласие — мне просто нахамили».

В завершение Бутусов заявил, что минобороны занимается «травлей неугодного журналиста» и потребовал публичной дискуссии с министром обороны Андреем Тараном.

Министерство на последний выпад пока не ответило.