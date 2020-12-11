Осло, , 15:21 — REGNUM Норвежские законодатели сократили пакет помощи Палестинской автономии на 3,4 миллиона долларов за «пропаганду антисемитизма и насилия в отношении евреев в своих образовательных материалах», передает Yedioth Achronot 11 декабря.

Локомотивом данной меры стала норвежская правая Партия прогресса (Fremskrittspartiet, FrP).

«Норвежские налогоплательщики не будут платить ежемесячную зарплату террористам», — заявил депутат Химаншу Гулати, заместитель председателя организации «Друзья Израиля» в парламенте.

По его словам, «когда Норвегия оказывает помощь Палестине, деньги идут в ту же экономику, которая также используется для выплаты заработной платы заключенным», — добавил он, призвав к дальнейшему сокращению помощи Палестинской автономии до тех пор, пока она продолжает поддерживать семьи тех, кто содержится в израильских тюрьмах — имеются в виду осужденные за терроризм.

Журналисты издания отмечают, что Палестинскую автономию часто обвиняли в распространении антисемитских и радикальных взглядов среди школьников через учебные программы. В конце сентября в организации IMPACT-se сообщили, что палестинские учебники по-прежнему сохраняют большую часть спорных сообщений, включая поощрение джихада и мученичества.