Ереван, , 15:14 — REGNUM Участников массовой акции протеста в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали задерживать полицейские. Трансляцию с протестных акций 11 декабря ведет агентство News.am.

Следите за развитием событий в трансляции: «Миротворцы и статус Нагорного Карабаха — все новости»

При этом остальные протестующие идут по центральным улицам столицы Армении, скандируя: «Армения без Никола» и «Никол — предатель». Проезжающие рядом с протестующими автомобили сигналят в поддержку участников акций.

Также отмечается, что данная акция называется «Марш достоинства» и что участвующие в ней шествием, которые начались с территории близ бывшего Крытого рынка, улицы Абовяна и перекрестка Саят-Нова — Чаренц, направляются к площади Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что участники акций протеста в Ереване, требующие ухода в отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыли несколько улиц города.