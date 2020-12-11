Москва, , 15:15 — REGNUM Россия вошла в число мировых лидеров по организации вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 11 декабря на встрече с производителями отечественных вакцин.

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"Уже сегодня можно сказать, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации людей», — сказал Мишустин и добавил, что страна гордится учёными и врачами, которые обеспечили эти успехи.

Глава правительства отметил, что первые партии вакцины уже отправлены российским регионам, наблюдается постепенный выход на плановое производство препаратов. В декабре в регионы поступит 480 тыс. доз, Минздрав составил график распределения вакцин по стране.

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