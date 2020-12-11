Москва, , 15:09 — REGNUM Законопроект об уголовной ответственности за отказ регистрации в качестве иностранного агента внеси в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Василием Пискарёвым, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Меры ответственности будут способствовать предупреждению соответствующих правонарушений и позволят обеспечить надлежащее выполнение требований законодательства Российской Федерации в части открытости и прозрачности деятельности лиц, получающих зарубежное финансирование и участвующих в политических процессах на территории страны, отмечают авторы.

Инициатива внесена в связи с законопроектом, которым устанавливаются обязанности по представлению в уполномоченный орган (Минюст) сведений о деятельности общественных объединений, функционирующих без государственной регистрации и получающих финансирование от иностранных источников, а также вводится механизм контроля за деятельностью физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Предусматривается ответственность за злостное уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр общественных объединений, функционирующих без приобретения прав юридического лица и получающих денежные средства или иное имущество от иностранных источников, а также за неисполнение обязанностей по представлению заявления о включении в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, или отчета о деятельности, связанной с выполнением указанных функций.

Кроме того, вводится ответственность за нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, или учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента, либо неисполнение иным лицом, информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, установленных законодательством Российской Федерации требований в связи с признанием выполняющим функции иностранного агента, совершенное лицом, неоднократно подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.

Предварительное следствие по уголовным делам об указанных преступлениях будет осуществляться следователями Следственного комитета России.

Максимальный штраф составит до 300 тыс. рублей, предусмотрены иные виды наказания, в частности, лишение свободы на срок до двух лет.

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