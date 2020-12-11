Санкт-Петербург, , 15:07 — REGNUM При работающих торговых центрах и общественном транспорте нельзя под предлогом коронавируса закрывать предприятия малого и среднего бизнеса — бары и рестораны. Такое мнение высказал 11 декабря лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Если честно, я не очень понимаю. если у нас работает общественный транспорт и торговые центры, работают магазины, салоны красоты и фитнес-центры, где скапливается огромное количество людей в замкнутом помещении, то при чем здесь бары?» — заметил Миронов.

Напомним, Смольный запретил общепиту работать с 30 декабря по 3 января, а также в иные дни, с 25 декабря по 10 января, после 19:00. Сейчас общепит закрывается в 23 часа.

Сергей Миронов полагает, что логично было бы закрыть ночные клубы, где большое число людей находятся в тесном контакте на танцполе, но в барах царит другая обстановка, есть возможность соблюдать социальную дистанцию, а публика тоже не относится к группе риска (старше 65 лет).

«И когда я, с одной стороны, читаю публикации про концерт в Ледовом дворце Басты со всеми вытекающими последствиями, и это разрешили, а потом уже задним числом бьют по хвостам ‑ и дворец виноват… Хотя это власти. У меня это вызывает как у петербуржца, смотрящего издалека, большие вопросы», — сказал Миронов.

Заметим, именно после федерального скандала вокруг концерта рэпера Басты Смольный и ввел ужесточение ограничений в отношении общепита.

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На взгляд Сергея Миронова, чиновникам Смольного следует тщательнее подходить к тому, кому и что они запрещают, не атакуя всю сферу услуг и торговли, параллельно допуская массовые сборища на концертах или спортивных матчах.

«Мне такие запреты не очень понятны, я все-таки руководствуюсь здравым смыслом. Нужно принимать те или иные ограничения, маски носить, но ощущение, что почему-то не туда направлено всевидящее око и карающий меч чиновников», — заметил Миронов.

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