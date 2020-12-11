Киев, , 15:03 — REGNUM Представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский уволен с занимаемой должности из-за участие в драке в кафе.

Об этом сегодня, 11 декабря, сообщила сама уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Омбудсмен напомнила, что инцидент с участием Лисянского и работника гостиничного комплекса «Монарх» в городе Святогорск имел место еще 5 декабря. После обнародования соответствующего видео была начата служебная проверка.

«Служебная проверка инцидент проведена, с сегодняшнего дня он уволен с занимаемой должности», — проинформировала Денисова.

В свою очередь, СМИ сообщают, что Лисянский в нетрезвом состоянии отказался покинуть ресторан в 22:00, как того требуют карантинные ограничения. На опубликованном видео видно, что после замечаний охранника представитель по соблюдению прав людей напал на мужчину, повалил на пол и бил его ногой. Увольнением дело не ограничилось — из-за инцидентаоткрыли уголовное производство.