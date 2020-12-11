Москва, , 14:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил инициировать на международном уровне обсуждение проблемы защиты чувств верующих. Это следует из перечня поручений по итогам встречи с представителями религиозных организаций 4 ноября.

Министерству иностранных дел России получено до 1 марта 2021 года инициировать обсуждение этой темы на международных площадках. МИД поднимет тему предотвращения действий, направленных на оскорбление религиозных чувств верующих и разжигание межрелигиозной вражды.

Путин также поручил рассмотреть возможность заключения международных соглашений, в том числе принятие соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября на встрече с представителями религиозных организаций Владимир Путин заявил, что цель России заключается не в том, чтобы кому-то понравиться, в том, чтобы укрепить свое единство.

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