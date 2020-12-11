Киншаса, , 14:54 — REGNUM Депутаты парламента Демократической Республики Конго проголосовали за отставку спикера парламента страны Джанин Мабунды. Об этом сообщает BBC Swahili.

Импичмент спикеру объявили после того, как сторонники действующего президента страны Феликса Чисекеди обвинили ее в «партизанском руководстве», что она отрицала.

По информации журналистов, Мабунда является союзницей экс-президента ДР Конго Жозефа Кабилы.

Напомним, что ранее на этой неделе в потасовки соперничающих депутатов пришлось вмешаться политикам.

Голосование по импичменту также показало, что большинство в парламенте качнулось в пользу президента Чисекеди.

Теперь он может привести в действие планы, которые он выдвинул в прошлое воскресенье, 6 декабря. Среди них — формирование правительства, которое, по его словам, позволит ему больше сделать для конголезского народа.