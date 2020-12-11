Киев, , 14:42 — REGNUM 1 января 2021 года для Украины открывается возможность пересмотреть условия торговли с ЕС в направлении дальнейшей либерализации, заявила на конференции 11 декабря вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Чиновник отметила, что по сути речь идет о серьезном пересмотре соглашения об ассоциации с ЕС.

«Обновление торговой части соглашения об ассоциации предусматривает… обнуление квот, то есть установление нулевой ставки пошлины, независимо от объема, или же обнуление пошлин по определенной продукции. Это в первую очередь коснется продукции с высокой степенью переработки», — отметила Стефанишина.

Также вице-премьер заявила, что, кроме либерализации отдельных сфер, Киев будет предлагать Брюсселю значительно расширить само соглашение.

ИА REGNUM напоминает, что официальный Киев озвучивает заявления о необходимости пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС уже около года, однако никаких практических договоренностей за это время так и не достигнуто. Первые переговоры на эту тему состоялись еще в октябре 2019 года.

Сама Стефанишина ранее заявляла, что в 2014 году стороны подписали соглашение об ассоциации «образца 2007 года», последствия чего украинский бизнес уже ощутил в полной мере. Она также заявила, что европейцы обязаны рассмотреть предложения Украины, так как это предусмотрено соглашением.