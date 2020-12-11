Кишинёв, , 14:43 — REGNUM Поставки в Молдавию российской вакцины от коронавируса могут скоро начаться, надежду на это выразил действующий молдавский президент Игорь Додон. Об этом он заявил 11 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходившем в видеоформате.

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Додон поблагодарил российские власти и президента РФ Владимира Путина за помощь Молдавии в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции и с последствиями засухи. Он отметил, что 2020 год для страны был особенно тяжёлым.

«Хочу поздравить с тем, что в РФ есть вакцина, и отметить, что мы очень надеемся получить ее для граждан Молдавии», — сказал Додон.

Молдавский лидер также поблагодарил за поддержку руководство всех стран Евразиского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщало ИА REGNUM, с мая 2018 года Молдавия обладает в ЕАЭС статусом государства-наблюдателя.