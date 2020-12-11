Минск, , 14:35 — REGNUM Переговоры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по соглашениям о зоне свободной с другими странами необходимо активизировать. Об этом 11 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе саммита ЕАЭС, проходившего в формате видеоконференции.

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Как напомнил белорусский лидер, в повестку дня саммита включен вопросы о международном сотрудничестве ЕАЭС и союзу необходимо определить свои приоритетные направления деятельности в данной сфере на будущий год.

«Мы должны принять решение о начале работы соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС с Сербией, а также определиться по срокам начала подготовки соглашения о зоне свободной торговли с Ираном», — отметил Лукашенко.

Также он заявил, что данные соглашения являются знаковыми и подтверждающими интерес к ЕАЭС в мире.

«Поэтому предлагаю комиссии (Евразийской экономической комиссии — ред.) активизировать переговоры также с другими государствами», — добавил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на фоне ситуации в Белоруссии и некоторых других странах можно предположить, что парламентские выборы, которые состоятся в Казахстане в 2021 году, будут непростыми.