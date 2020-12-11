Новочеркасск, Ростовская область, , 14:31 — REGNUM В Новочеркасске (Ростовская область) избрали нового главу администрации. Им стал исполняющий обязанности сити-менеджера Юрий Лысенко. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета 11 декабря.

Выборы состоялись в ходе заседания городской думы. На пост градоначальника претендовали семь человек. Из них в финал вышли двое — Юрий Лысенко и заместитель главы администрации Азова Олег Гридин. За Лысенко проголосовали 19 из 23 депутатов, против — четверо. Кандидатуру второго претендента на руководящий пост не поддержал никто.

Контракт с новым сити-менеджером будет подписан на срок полномочий городской думы седьмого созыва.

ИА REGNUM сообщало, что в июне 2020 года в Октябрьский районный суд Ростовской области были направлены материалы уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера Новочеркасска. Игоря Зюзина обвиняют в получении взятки в размере 2,6 млн рублей. Ранее соучастница преступления — бывший заместитель главы администрации Зверево — была осуждена на длительный срок.

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