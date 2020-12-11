Брюссель, , 14:30 — REGNUM Евросоюз останется всегда открытым к диалогу с Турцией, но Брюссель не допустит политики дестабилизации в отношении стран ЕС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, Европа продемонстрировала способность проявлять твёрдость по отношению к Анкаре, «чтобы положить конец её действиям в Восточном Средиземноморье».

«Европа остается всегда открытой к диалогу, но она не допустит политики дестабилизации в отношении членов ЕС, а также его региональных соседей», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, участники саммита Евросоюза договорились о введении санкций против Турции. Они были введены за незаконные геологоразведочные работы в территориальных водах Кипра.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его правительство «не сильно беспокоят» санкции Европейского союза.

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