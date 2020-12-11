Брюссель, , 14:20 — REGNUM Разрешение на использование на территории Европейского союза вакцины от нового коронавируса от американской компании Pfizer может быть выдано Еврокомиссией уже до конца 2020 года. Такую возможность не исключила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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В ходе пресс-конференции она уточнила, что прежде необходимо получить положительное заключение о препарате от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

«Мы нацелены разрешить вакцину от BioNTech/Pfizer к концу года с учетом мнения EMA», — сказала фон дер Ляйен.

Кроме того, по её словам, которые приводит РИА Новости, к середине января 2021 года ожидается оценка EMA вакцины от американский биотехнологической компании Moderna. В случае положительно мнения со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам, решение о допуске препарата от COVID-19 на рынок ЕС должна будет принять также Еврокомиссия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября компании Pfizer (США) и BioNTech (Германия), совместно разрабатывающие вакцину BNT162b2 против COVID-19, подали заявку на регистрацию препарата в Евросоюзе. Если Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрит заявку, то это позволит использовать вакцину в ЕС до конца текущего года.

Добавим, что 10 декабря компания Moderna сообщила о начале испытания своей вакцины от COVID-19 на несовершеннолетних возрастом от 12 до 18 лет. Один из основных соперников Moderna на американском и европейском рынках, компания Pfizer, уже объявляла об испытаниях своей экспериментальной вакцины от коронавируса на несовершеннолетних от 12 лет.