Минск, , 14:19 — REGNUM На фоне ситуации в Белоруссии и некоторых других странах можно предположить, что парламентские выборы, которые состоятся в Казахстане в 2021 году, будут непростыми. Об этом 11 декабря заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе саммита ЕАЭС, проходившего в формате видеоконференции.

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«У нас был непростой, високосный 2020 год, непростым будет и 21-й. Знаю, что в Казахстане год начнется с парламентских выборов», — сказал он и пожелал успехов властям Казахстана в предстоящей выборной кампании.

«То, что она будет непростой, вы это видите и по Белоруссии, и по другим странам. Поэтому будем болеть за вас, переживать, будем всячески поддерживать вас в создании стабильного, мощного и процветающего Казахстана», — также добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член президиума координационного совета белорусской оппозиции, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко объявил об открытии «народных посольств» за пределами Белоруссии.