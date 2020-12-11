Минск, 11 декабря 2020, 14:11 — REGNUM Высший Евразийский экономический совет поддержал присвоение Узбекистану статуса страны-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Прямая трансляция заседания совета ведется на странице Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в Facebook.
«Я предлагаю принять положительное решение в предоставлении Узбекистану статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе», — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Инициативу поддержали все члены совета. Статус наблюдателя также предоставлен Кубе.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаров заявил, что членство республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) остается открытым.
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