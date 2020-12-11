Тбилиси, , 14:01 — REGNUM Парламент Грузии десятого созыва впервые приступил к работе без оппозиционных депутатов. В зале заседаний они не присутствовали. Большая их часть собралась во дворе Дворца учащейся молодежи, чтобы подписать отказ от мандатов.

Читайте также: Правительство Грузии сложило свои полномочия

«Я очень сожалею, что некоторые вместо парламента выбрали улицу, так как ответственность требует, чтобы все были вместе и использовали свои возможности», — заявила, открывая первую сессию, президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Она выразила надежду на то, что «парламент заполнится должным образом и станет многопартийным, который так необходим стране», пишет ТАСС.

Добавим, что параллельно с заседанием возле здания парламента проходит акция протеста против фальсификации выборов.

Напомним, работать в парламенте десятого созыва отказываются все восемь оппозиционных партий. Они не признают состоявшиеся выборы, считают их сфальсифицированными и требуют провести повторные выборы. Пока переговоры между властями и оппозицией, которые проходят с участием послов ЕС и США, к конкретным результатам не привели.

Как сообщало ИА REGNUM, прежнее правительство девятого созыва сложило свои полномочия.