Москва, , 13:55 — REGNUM Создание Российского суда по правам человека имеет туманные перспективы до тех пор, пока не будут проработаны механизмы правовой и политической независимости такого суда, считает основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube, юрист Вадим Ткаченко. Об этом он заявил ИА REGNUM 11 декабря, комментируя идея о создании Российского суда по правам человека, которой заинтересовался президент РФ Владимир Путин.

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«Попытки создать альтернативные правовые и властные структуры международным и некоторым наднациональным системам, предпринимаются давно. Однако некоторые идеи сталкивались со сложностями интеграций и реализаций их на межгосударственном уровне. Это относится и к союзному государству Белоруссия-Россия, и к исполнению таможенных правил Таможенного союза», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что создание суда по правам человека для России — это дополнительная судебная ветвь в судебной системе власти РФ. «Когда создавался в 1953 году Европейский суд по правам человека, то идея его исходила из защиты независимым от национальных институтов инструментом, на который не сможет давить никакая политическая система. Когда создаётся внутри государства похожий инструмент, то он всегда будет сталкиваться с интересами личности и государства, а раз такой суд подчиняется финансово государству, в котором он находится, то говорить о непредвзятом отношении к личности и её правам очень сложно», — добавил юрист.