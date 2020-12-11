Ново-Огарево, Московская область, , 13:55 — REGNUM Россия передала партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) тест-системы, сейчас прорабатывается вопрос о поставках вакцины от COVID-19. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин.

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"Мы передали партнерам по союзу тест-системы для проведения в общей сложности свыше 900 тыс. исследований на COVID-19», — сказал глава государства на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Российский лидер также подчеркнул, что Россия поставляет и продолжит поставлять медикаменты, средства индивидуальной защиты, расходные материалы.

«Сейчас прорабатывается вопрос о поставках в страны союза российской вакцины «Спутник V», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Россия оказывает широкомасштабную помощь странам Евразийского экономического союза в борьбе с эпидемией коронавируса.

Российские специалисты находятся в постоянном контакте с коллегами из стран пятёрки. Оказывают результативную помощь, делятся опытом. В наиболее пострадавшие районы государств ЕАЭС выезжали наши бригады врачей, эпидемиологов, направлялись мобильные лаборатории, отметил глава России.