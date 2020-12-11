Москва, , 14:00 — REGNUM Российская сторона приветствует контакты с представителями Германии на любых уровнях, отношения двух стран весьма многогранны. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 11 декабря журналистам.

«Поэтому любые контакты, будь то по линии обществ двух стран, по линии политических партий, других направлений — они приветствуются», — подчеркнул он.

В Москву 8 декабря прибыли сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла и эксперт по вопросам внешней политики фракции в бундестаге Пауль Хампель. В ними встретился глава МИД РФ Сергей Лавров. Поездка сопредседателя фракции АдГ в бундестаге Александера Гауланда отменилась «по организационным причинам».

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Ранее Гауланд призывал гордиться достижениями немецких солдат в двух мировых войнах. Песков не стал увязывать отмену визита Гауланда в РФ с его высказываниями. Он заявил, что о словах политика не знает, также неизвестно, представлял ли Гауланд официальную точку зрения своей партии.

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