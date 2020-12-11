Ново-Огарево, Московская область, , 13:51 — REGNUM Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) успешно укрепляют сотрудничество. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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"10 ноября, в ходе прошедшего под российским председательством заседание совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, был подписан меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Евразийской экономической комиссией», — заявил Путин.

«Видим в этом ещё один шаг по пути осуществления выдвинутой нами идее создания большого евразийского партнёрства в сфере безопасности, экономического и гуманитарного взаимодействия», — продолжил он.

По его словам, в этом контексте большое значение имеет сотрудничество с другими странами и региональными интеграциями объединениями.

«В первую очередь речь идёт о сопряжении деятельности ЕАЭС с реализацией китайской известной инициативы «Один пояс — Один путь». В конечном итоге упомянутые мною шаги, несомненно, сыграют свою положительную роль для формирования на всём пространстве нашего общего евразийского континента по-настоящему благоприятной атмосферы партнёрства, сотрудничества», — подчеркнул президент.