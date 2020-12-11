Нур-Султан, , 13:46 — REGNUM Высокий уровень кооперации стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в борьбе с коронавирусом отметил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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Он отметил, что страны ЕАЭС приняли совместный план борьбы по предотвращению распространения инфекции.

«Хочу отдельно отметить важнейшую, связующую роль России, которая всегда оказывала поддержку своим союзникам», — сказал Назарбаев. Он добавил, что российские ученые первыми создали вакцину от коронавируса и предложили её странам ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря президент России Владимир Путин отметил, что страны ЕАЭС смогли быстро наладить сотрудничество для борьбы с эпидемией коронавируса.

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