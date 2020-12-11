Тбилиси, , 13:44 — REGNUM В Грузии парламент десятого созыва вступил в свои полномочия. Предыдущее правительство страны во главе с премьер-министром Георгием Гахария автоматически ушло в отставку. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба исполнительного органа госвласти.

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С этого момента глава правительства и его кабинет являются исполняющими обязанности. На утверждение нового правительства есть почти месяц.

Кандидатуру главы правительства будет представлять правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия», сообщает Sputnik Грузия. Уже известно, что эту должность будет занимать действующий премьер-министр Георгий Гахария.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта», набрав 48%. Второе место заняла партия ЕНД, за которую проголосовали 27% избирателей, остальные получили менее 4%. Оппозиционные партии Грузии не признали итоги парламентских выборов и отказались входить в парламент нового созыва.