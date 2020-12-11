Белград, , 13:43 — REGNUM Сербия должна в какой-то момент решить, с кем будет согласовывать свою внешнюю политику — с Евросоюзом или с Россией. Об этом заявила 11 декабря депутат Европейского парламента и представитель немецкой Партии зелёных Виола фон Крамон.

По ее словам, каждое государство имеет право самостоятельно выбрать свою внешнеполитическую ориентацию, в том числе Сербия, которая вступление в ЕС обозначила в качестве одной из главных целей своей государственной политики.

«Если Сербия захочет согласовать свою внешнюю политику с Россией — это нормально. Но факты говорят о другом: Сербия и Североатлантический альянс провели 17 совместных маневров, в то время как с Россией было проведено всего три или четыре. Так что это понять непросто», — сказала фон Крамон в интервью «Голосу Америки».

Она напомнила о том, что Сербия недавно проголосовала против резолюции ООН в связи с «аннексией Крыма» со стороны России в 2014 году.

«Не поддерживая резолюцию ООН по поводу чувствительного крымского вопроса, Сербия сопротивляется западным партнерам и НАТО. Настолько очевидно, что Россия нарушила международное право, что с этим согласны почти все страны. Так что нет никакой необходимости для того, чтобы Сербия проявляла солидарность с Россией. Это разочаровывает. Как на таких основаниях можно простроить надежные отношения?», — задалась вопросом депутат Европейского парламента.

Комментируя тот факт, что Сербия в этом году не открыла ни одной новой главы в переговорах о присоединении к ЕС, фон Крамон заявила, что причины «довольно понятны», и что недостаточно только говорить о реформах в сфере правосудия и свободы СМИ — нужно их проводить.

По ее словам, продвижение на пути евроинтеграции больше всего зависит от результатов диалога Белграда и Приштины. «Для Косово и для Сербии одно правило: без взаимного признания и всеобъемлющего договора нет европейской интеграции», — добавила фон Крамон.

Депутат надеется, что новая администрация США с первого дня своей работы обратит внимание на регион Балкан, чтобы «до лета мы могли надеяться на какой-то совместный результат».

«Это не обязательно должно быть соглашение — это может быть проект, над которым можно было бы работать и после лета (2021 года). На основании этого документа страны могли бы продолжить свою европейскую интеграцию», — отметила фон Крамон.

Напомним, что Генеральная ассамблея ООН 7 декабря приняла предложенную Украиной резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. Документ поддержали 63 государства, ещё 62 воздержались, а против высказали представители 17 стран, в том числе России, Белоруссии, Армении, Китая, Сербии, Киргизии, Ирана, КНДР и Венесуэлы.