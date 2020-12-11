Ново-Огарево, Московская область, , 13:42 — REGNUM Интеграция в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вызывает всё больший интерес со стороны целого ряда государств мира. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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«Развивающаяся интеграция в рамках ЕАЭС вызывает заинтересованное внимание целого ряда зарубежных государств», — заявил Путин.

В рамках заседания будет принято решение о предоставлении Узбекистану и Кубе статуса наблюдателей ЕАЭС, будет утверждено решение о запуске аналогичных переговоров с Ираном.

«Это действительно важный, качественный шаг по укреплению союза с нашими естественными традиционными партнёрами», — указал он.

«Мы также поддерживаем идею заключения преференциальных договорённостей с Индонезией и Монголией», — отметил президент.