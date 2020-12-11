Ново-Огарево, Московская область, 11 декабря 2020, 13:36 — REGNUM Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны расширять успешный опыт использования маркировки товаров для борьбы с контрафактом. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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«Представляется полезным расширить сферу действия соглашения о маркировке товаров. До конца года будут внедрены цифровые метки для маркировки табачных изделий, лекарственных некоторых препаратов, парфюмерии, обуви, фотооборудования, автомобильных шин», — заявил Путин.
С 1 января 2021 года предусматривается, в свою очередь, введение маркировки товаров лёгкой промышленности, а затем и отдельных видов молочной продукции.