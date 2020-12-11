Анкара, , 13:37 — REGNUM Когда в Турции будет начата массовая вакцинация населения страны от COVID-19, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также намерен поставить себе такую вакцину. Он заявил об этом 11 декабря в интервью журналистам, возвращаясь из Азербайджана на борту своего самолета.

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"Я сделаю прививку, когда начнется вакцинация (в Турции)», — приводит слова Эрдогана телеканал Haberturk.

При этом ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что массовая вакцинация в стране может быт начата уже в декабре текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день на территории Турции выявлено в общей сложности 1 748 567 носителей коронавируса при 17 751 летальном исходе от COVID-19.