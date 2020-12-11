Брюссель, , 13:30 — REGNUM Страны ЕС намерены воссоздать «амбициозный союз» с Соединёнными Штатами после прихода к власти в этой стране Джозефа Байдена, заявил 11 декабря глава Евросовета Шарль Мишель.

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"Участники саммита заявили о намерении воссоздать амбициозный союз с США, которые являются самым близким другом и партнером», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, официально итоги выборов президента в Соединенных Штатах пока не подведены. Однако ряд ведущих американских СМИ уже назвал Байдена избранным президентом США.

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