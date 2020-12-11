Ново-Огарево, Московская область, 11 декабря 2020, 13:29 — REGNUM Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигли больших успехов в сотрудничестве по передовым информационным технологиям. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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"Мы все в этом году воочию убедились, какое значение с учётом возникших обстоятельств имело использование передовых информационных технологий. Во многом благодаря этому удалось обеспечить нормальное функционирование государственных органов буквально всех отраслей промышленности, образования, медицины», — заявил Путин.
Россия была одним из инициаторов развития взаимодействия на данном направлении, указал он.
«Мы с удовлетворением отмечаем, что принятая в 2017 году на саммите Высшего евразийского экономического совета в Сочи цифровая повестка союза последовательно реализуется. Она предусматривает проведение государствами «пятёрки» согласованной политики в области развития интернет-экономики, формирование общих правил электронной торговли, единых стандартов обмена информации и её защиты», — подчеркнул президент.