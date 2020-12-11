Нижний Новгород, , 13:29 — REGNUM Только 5,6% жителей Нижегородской области и Нижнего Новгорода считают, что 31 декабря не нужно объявлять выходным днем. Об этом говорится в отчете по итогам опроса, проведенного Научно-исследовательского института проблем соцуправления.

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Из них категорически против высказались лишь 3,2%, а еще 2,4% — относятся к этому «скорее отрицательно».

О том, что им безразлично, выходным или рабочим будет объявлен последний день года, заявили 21,3% участников опроса.

Основная масса опрошенных безусловно поддерживают объявление 31 декабря выходным днем — таковых набралось 47,4%. Еще 25,7% отметили, что «были бы этому рады».

Отмечается, что большинство противников инициативы — это люди в возрасте от 46 до 55 лет. А те, кто выступает за объявление 31 декабря выходным — это преимущественно нижегородцы младше 45 лет.