Париж, , 13:26 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал жителей страны не сдавать тесты на антитела к вирусу SARS-CoV-2 накануне и во время новогодних праздников без важной на то причины. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает Agence France-Presse.

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В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Жаном Кастексом Веран призвал жителей страны не расценивать тесты на антитела как «талисман». «Но если вы сомневаетесь или если вы находились рядом с человеком, который мог быть зараженным, вы, разумеется, можете сделать тест», — добавил министр.

Оливье Веран «Однако, пожалуйста, не используйте тест как талисман от падения иммунитета. Это рискованно для вас, для ваших близких и для всех тех, кто действительно нуждается в том, чтобы сделать тест».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 13 750 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,337 млн.

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