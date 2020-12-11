Ново-Огарево, Московская область, , 13:23 — REGNUM Тяжёлая экономическая ситуация на фоне пандемии коронавируса стимулирует стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к дальнейшему укреплению связей. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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«Пандемия оказала негативное влияние на положение дел в экономике и социальной сфере наших государств. Наблюдается спад валового внутреннего продукта, объёмов торговли, промышленного производства. Всё это сказывается на уровне занятости и безработицы. Поэтому перед всеми нами, перед всеми странами ЕАЭС, наряду с заботой о жизни и здоровье людей, конечно, в числе приоритетов стоит и задача сделать так, чтобы нынешние экономические неурядицы не приобрели затяжной и долгосрочный характер», — заявил Путин.

«Это побуждает нас ещё больше сплотиться, ещё более энергично заниматься выправлением ситуации, решением вопроса экономического восстановления и развития. Активнее продвигаться по пути интеграционного строительства», — указал он.Президент отметил, что Россия поддерживает подготовленный правительствами «пятёрки» проект стратегических направлений ЕАЭС до 2025 года, предусматривающий завершение формирования общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также единого цифрового пространства.