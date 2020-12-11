Вашингтон, , 13:23 — REGNUM Верховный суд США, считают в Демократической партии, должен отклонить иск штата Техас, касающийся итогов выборов в «колеблющихся» штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Это следует из заявлений представителей властей спорных штатов.

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Так, генпрокурор Пенсильвании демократ Джош Шапиро считает, что рассмотрение Верховным судом техасского иска будет явным «нарушением юридического процесса». «Обвинения и теории заговора», которые выдвинул Техас, не имеют под собой оснований, заявил он в интервью телекомпании PBS.

Генпрокурор Мичигана демократ Дана Нессел заявила, что её штат не давал генпрокурору Техаса республиканцу Кену Пакстону полномочий для вмешательства в выборный процесс.

При этом заместитель губернатора Джорджии республиканец Джеффри Данкан заявил, что в его штате никаких подтасовок не было. Голоса пересчитывали трижды, но никаких признаков системного или организованного мошенничества не выявили.

Газета Politico пишет, что Верховному суду следует отклонить техасский иск, иначе появится опасный прецедент, который позволит другим штатам предъявлять друг другу подобные претензии.

Газета The Washington Post назвала поданный иск «последней серьезной попыткой Трампа добиться от судов отмены его поражения».

Как сообщало ИА REGNUM, обращение в поддержку иска генпрокурора Техаса об отмене результатов всеобщих выборов США поддержали более ста конгрессменов-республиканцев из палаты представителей.

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