Москва, , 13:30 — REGNUM Расширение санкций из-за бурения газа в Средиземном море в отношении Турции со стороны Европейского союза вызвало критику со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 11 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Опять двойные стандарты. Крым добровольно вошёл в состав Российской Федерации, и то под санкциями, а Кипр оккупирован и тишина», — пишет Валерий М.

Многие комментаторы упрекнули представителей Евросоюза за то, что они решили ввести санкции против Турции по такому малозначительному поводу, в то время, как турки, по сути, заняли, к примеру, территорию Кипра.

«Позорники. Нашли причину — бурение незаконное. Там гораздо более веские причины для санкций, а не бурение», — поделилась мнением пользователь Марианна.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что в Турции не обратят внимания на данные санкции. Они уверены, что данная страна успешно проводит свою суверенную политику без оглядки на мнение иных государств.

«Интересно, двум гражданам въезд закрыли, а турки газ добудут незаконно и в ЕС продадут. Им по барабану на такие санкции», — считает Игорь Ф.

Ряд пользователей заявили о том, что ЕС обращает свой взор на Россию, Белоруссию и на Турцию, но совершенно игнорирует агрессивные действия Соединённых Штатов.

«А почему бы ЕС не ввести санкции в отношении США за действия в Средиземном и во всех остальных морях?», — задаётся вопросом Дмитрий С.

Напомним, 11 декабря лидеры стран—членов ЕС согласовали расширение санкций в отношении Турции. Ограничительные меры будут введены в связи с проведением Турцией геологоразведочных работ в спорных районах Восточного Средиземноморья.