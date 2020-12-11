Анкара, , 13:22 — REGNUM Идея Баку о создании платформы для обеспечения безопасности в регионе, куда могли бы войти Россия, Армения, Иран, Турция, Грузия и Азербайджан, положительно оценивается президентом РФ Владимиром Путиным. Такое утверждением сделал 11 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью журналистам, возвращаясь из Азербайджана на борту своего самолета.

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«Господин Путин к этой идее относится положительно», — приводит его слова телеканал Haberturk.

Также Эрдоган отметил, что в ходе недавнего разговора глав двух государств, российский лидер спросил его об отношении к данной идее.

«Я ему ответил, что после того как (президент Азербайджана Ильхам) Алиев отнесся к этому положительно, то важно, чтобы и я к тому относился положительно», — сказал он.

Кроме того, президент Турции отметил, что в случае, если к такой платформе присоединится Ереван, между Арменией и Турцией «может быть открыта новая страница».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что США проявляют неуважение к важному партнёру по НАТО, намереваясь ввести против Турции санкции из-за закупки российских зенитно-ракетных систем С-400.