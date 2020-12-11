Ярославль, , 13:19 — REGNUM Депутаты Ярославской областной думы обсудят транспортную реформу в Ярославле. Предложения об этом прозвучали на заседании заксобрания 11 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заседания Ярославской областной думы Duma.yar.ru

Первым грядущей реформой озаботился председатель комитета по транспорту единоросс Николай Бирук. Его поддержали коммунисты.

«Понимания у депутатов нет. Сейчас социальные сети бурлят и кипят. Люди очень недовольны. Мы как депутаты обязаны понимать. В соцсети выкладывают эти схемы, люди недовольны», — сказала депутат от КПРФ Елена Кузнецова.

Председатель областной думы Алексей Константинов явно был готов к вопросу.

«Считаю, что Ярославская областная дума может и должна стать площадкой для обсуждения реорганизации этой отрасли. Я дал поручение Виктору Волончунасу (заместитель председателя думы, бывший мэр Ярославля — ИА REGNUM) провести совещание с представителями мэрии и детально проработать эти вопросы. Необходимо рассмотреть на профильном комитете, выяснить мнения самих граждан и учитывать их. Возможно, провести совещание с представителями общественности», — сказал Алексей Константинов.

Стоит отметить, что именно депутаты Ярославской областной думы один раз уже остановили другую реформу в Ярославле — создания платного парковочного пространства. Тогда дума отказалась утверждать штраф за нарушения правил платной парковки.

Сейчас у региональных законодателей такого рычага воздействия на мэрию нет. Организация работы общественного транспорта является исключительным полномочиям местного самоуправления. Между тем депутаты могут стать посредниками между властью и жителями по наиболее болезненным моментам реформы, связанным с отменой популярных маршрутов.

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