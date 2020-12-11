Ярославль, 11 декабря 2020, 13:19 — REGNUM Депутаты Ярославской областной думы обсудят транспортную реформу в Ярославле. Предложения об этом прозвучали на заседании заксобрания 11 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Первым грядущей реформой озаботился председатель комитета по транспорту единоросс Николай Бирук. Его поддержали коммунисты.
Председатель областной думы Алексей Константинов явно был готов к вопросу.
Стоит отметить, что именно депутаты Ярославской областной думы один раз уже остановили другую реформу в Ярославле — создания платного парковочного пространства. Тогда дума отказалась утверждать штраф за нарушения правил платной парковки.
Сейчас у региональных законодателей такого рычага воздействия на мэрию нет. Организация работы общественного транспорта является исключительным полномочиям местного самоуправления. Между тем депутаты могут стать посредниками между властью и жителями по наиболее болезненным моментам реформы, связанным с отменой популярных маршрутов.
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