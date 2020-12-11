Ново-Огарево, Московская область, , 13:19 — REGNUM Россия оказывает широкомасштабную помощь странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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"Очень важно, что, как вы знаете, российские специалисты находятся в постоянном контакте с коллегами из стран пятёрки. Оказывают результативную помощь, делятся опытом. В наиболее пострадавшие районы государств ЕАЭС выезжали наши бригады врачей, эпидемиологов, направлялись мобильные лаборатории. Сейчас прорабатывается вопрос о поставках в страны союза российских вакцин Sputnik V. И, кстати, у нас прошла регистрацию уже вторая вакцина — «ЭпиВакКорона».

Третья вакцина находится уже на завершающей стадии испытания.

«Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы все партнёры по пятёрки приняли участие в научных и клинических исследованиях российской вакцины, в организации совместного производства», — указал он.