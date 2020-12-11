Ново-Огарево, Московская область, , 13:16 — REGNUM Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогли оперативно наладить сотрудничество для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом 11 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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«Уже отмечалось, что государства пятёрки оперативно наладили эффективное сотрудничество в борьбе с коронавирусом. А принятый в июле совместный план мероприятий, направленный на укрепление системы здравоохранения стран ЕАЭС и предотвращения распространения инфекции выполняются в полном объёме», — заявил Путин.

По его словам, Россия передала партнёрам по союзу тест-системы для проведения в общей сложности свыше 900 тыс. исследований на COVID-19, а также «поставляет и продолжит поставлять медикаменты и средства индивидуальной защиты» и расходные материалы.