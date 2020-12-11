Кызыл, , 13:11 — REGNUM Власти Тувы утвердили государственную программу по развитию государственных языков республики на 2021−2024 годы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, основой языковой политики является сохранение и упрочение сбалансированного тувинско-русского двуязычия.

Мероприятия в рамках программы обеспечены финансированием в размере 38,8 млн рублей. Согласно документу, планируется развивать и расширять сферу использования тувинского языка, а также продвигать русский язык, как язык международного диалога.

По мнению авторов, в настоящее время всё меньше издаётся книг, переведённых с тувинского языка на русский. Кроме того, в регионе нет единого каталога географических объектов региона на двух языках.

«Реализация мероприятий программы позволит приблизить систему образования и сферу услуг к этноязыковым запросам населения, будет способствовать защите конституционных прав населения в изучении и развитии родного языка», — отметили в правительстве.

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